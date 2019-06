Aus dem Autofenster hat ein Beifahrer auf der A67 bei Büttelborn (Groß-Gerau) auf ein anderes Auto geschossen.

Dabei wurde am Dienstag die Windschutzscheibe eines in Richtung Darmstadt fahrenden Ehepaars beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kennzeichen des Wagens war abgeklebt. Die Eheleute blieben unverletzt.