Ein 38-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der B62 bei Biedenkopf-Kombach ums Leben gekommen.

Er saß auf dem Beifahrersitz eines Audis, der einem BMW entgegenkam. Diesen fuhr ein 54-Jähriger, der just in dem Moment ein Reh anfuhr, das durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert wurde, die Windschutzscheibe des Audis durchschlug und den Beifahrer tödlich traf.