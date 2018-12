Beifahrerin bei Unfall in Nordhessen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B253 bei Bad Wildungen ist eine Frau schwer verletzt worden. An den Unfallfahrzeugen entstand hoher Schaden.

Ein 34-Jähriger wollte am Sonntagmittag mit seinem Wagen auf der B253 bei Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) nach links abbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei das entgegenkommende Fahrzeug eines 61-Jährigen und stieß mit ihm zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die 53 Jahre alte Beifahrerin des 61-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Insgesamt rund 90.000 Euro Schaden

Den Schaden am Fahrzeug des 34-jährigen schätzt die Polizei auf 80.000 Euro, der Schaden am Fahrzeug des 61-Jährigen beträgt etwa 10.000 Euro. Die B253 war an der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs - und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 30.12.2018, 17 Uhr.