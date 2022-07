Beim Rückwärts-Ausparken hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin eine hinter dem Fahrzeug auf dem Gehweg passierende 83 Jahre alte Fußgängerin in Bensheim (Bergstraße) touchiert.

Der Unfall ereignete sich am Montag. Die 83-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Am Mittwoch starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.