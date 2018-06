Beim Schlossgrabenfest Anfang Juni ging eine Menschenmenge unter anderem mit Flaschen auf die Polizei los. Das soll beim anstehenden Heinerfest nicht passieren. Die Stadt Darmstadt verbietet Glas im Herrngarten und erlaubt Videoüberwachung.

Am Donnerstag beginnt in Darmstadt das 68. Heinerfest. Große Teile der Innenstadt werden dafür gesperrt. Rund 500.000 Besucher werden an allen fünf Tagen des traditionellen Familienfests erwartet. Den Abschluss soll am Montagabend ein Feuerwerk vom Dach des Kongresszentrums darmstadtium bilden. So weit alles wie immer.

Nach den Ausschreitungen beim Schlossgrabenfest haben Stadt und Polizei jedoch ein neues Sicherheitskonzept für das Heinerfest erarbeitet. Anfang Juni waren im und am Innenstadtpark Herrngarten rund 100 Menschen in der Nacht offenbar spontan auf Polizisten losgegangen. Manche von ihnen hatten Flaschen geworfen. 15 Beamte wurden verletzt. Wie sich die Gruppe bildete und ob es womöglich doch Verabredungen zu den Angriffen gab, versucht die Polizei weiterhin zu ermitteln.

So wollen Polizei und Stadtverwaltung verhindern, dass sich beim Heinerfest ähnliche Krawalle wiederholen:



Im Herrngarten gilt ein Glasverbot, das das Ordnungsamt, ein Sicherheitsdienst und die Polizei stichprobenartig kontrollieren wollen. Gerade bei Betrunkenen soll geschaut werden, ob sie Flaschen bei sich haben.

Statt wie bislang fünf sollen bei diesem Heinerfest sieben Lichtmasten zusätzlich zu den fest verankerten Laternen im Herrngarten aufgestellt werden - vor allem an den Ein- und Aushängen des Parks. Damit soll es laut Polizei möglichst wenige dunkle Ecken geben, wo sich Gruppen bilden können.

Die Polizei überwacht den Herrngarten und den Luisenplatz an allen Festtagen mit Videokameras.

Dazu gibt es eine mobile Polizeiwache in der Innenstadt.

Die Polizei kontrolliert das Festgelände mit Uniformierten und Beamten in Zivil.

Sollte es doch zu größeren Krawallen kommen, stehen zusätzliche Kräfte der Polizei bereit, die möglichst schnell eingreifen sollen.

Polizei erwartet friedliches Fest

Polizeisprecherin Kathy Rosenberger betont im Gespräch mit hessenschau.de: "Wir gehen von einem friedlichen Fest aus und haben keine Hinweise auf ein Sicherheitsrisiko." Gleichwohl bestünden bei jeder Veranstaltung dieser Größenordnung gewisse Risiken.

So sollen wieder wie zuletzt Betonpoller am Rand der Innenstadt verhindern, dass Lastwagen in die Festmenge fahren können. Zusätzlich sei man aufgrund der Ereignisse vom diesjährigen Schlossgrabenfest noch einmal aufmerksamer, was mögliche spontane Gewaltausbrüche angeht, sagte Rosenberger. Mit wie vielen Beamten die Polizei vor Ort sein will, sagte sie nicht.