Ein aus Wiesbaden stammendes Kleinkind ist am Dienstag an einer Fußgängerampel in Mainz durch einen SUV getötet worden.

Laut Polizei war das dreijährige Mädchen auf einem Laufrad mit seiner Mutter unterwegs, als es von dem rechtsabbiegenden, 63 Jahre alten Autofahrer überfahren wurde. Möglicherweise hatten sowohl er als auch die Fußgänger Grün.