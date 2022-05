Eine 17-Jährige ist beim Überqueren der Straße in Neu-Isenburg (Offenbach) von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, wollte sie gerade an einer Bushaltestelle die Straßenseite wechseln, als ein 57 Jahre alter Autofahrer sich näherte und mit ihr zusammenprallte. Sie wurde dabei laut Polizei verletzt. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag.