Eine 81-jährige Frau hat beim Wenden in einem Parkhaus in Hanau ihren Ehemann erfasst und schwer verletzt.

Der 84- Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Mann habe seine Frau bei dem Vorfall am Montagnachmittag einweisen wollen, nachdem sie zuvor beim Rangieren gegen einen Pfosten gefahren war.