Nachdem sie zwei Polizisten in Kassel in die Unterarme gebissen hat, wird gegen eine 45 Jahre alte Frau ermittelt.

Die Frau hatte am Samstag an einer Corona- Leugner-Demonstration teilgenommen und keine Maske getragen. Als sie von den Polizisten angesprochen wurde, habe sie aggressiv reagiert, teilte die Polizei am Montag mit. Sie beleidigte die Beamten, trat nach ihnen und biss dann zu. Die Polizisten mussten in der Klinik behandelt werden.