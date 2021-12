Die für ihre Solo-Spaziergänge durch Frankfurt-Fechenheim und am Mainufer bekannte Stute Jenny hat Krebs.

Das 26 Jahre alte Pferd sei zu Beginn des Jahres erkrankt, teilte Besitzer Weischedel am Dienstag mit. Er fahre nun alle zwei Wochen in eine Tierklinik nach Hannover, wo Jenny an einer Studie teilnehme. Sie wandere aber weiterhin allein durch die Stadt.