Wenige Tage nach dem Fund einer Leiche im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige hat die Tat gegenüber der Polizei gestanden und auch sein Motiv genannt.

Ein 45 Jahre alter Mann aus dem Bekanntenkreis der 58-Jährigen hat die Tötung der Frau gestanden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag in einer Presseerklärung mitteilten. Der aus Flörsheim (Main-Taunus) stammende Mann sei bereits am vergangenen Freitag, zwei Tage nach der Tat, festgenommen worden.

Angehörige hatten die 58-Jährige am vergangenen Mittwoch leblos auf dem Fußboden ihrer Wohnung im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim gefunden. Sie hatten die Wohnung betreten, weil sie länger nichts von der Frau gehört hatten. Die Leiche wies Stichverletzungen auf.

Ermittler finden Bargeld beim Verdächtigen

Intensive Befragungen im Umfeld der Getöteten hätten den Fokus schnell auf den 45-Jährigen aus der Nachbarkommune gelenkt, berichteten die Ermittler weiter. Ein Zeuge habe ihn bereits am Tag vor der Tat in der Nähe der Wohnung beobachtet. Polizeilich sei der Verdächtige bislang nicht in Erscheinung getreten.

Der 45-Jährige soll in den Vernehmungen eingeräumt haben, mehrere tausend Euro aus der Wohnung der Frau gestohlen zu haben. Teile des Bargelds fand die Polizei den Angaben zufolge in seiner Flörsheimer Wohnung. Die Suche nach der Tatwaffe läuft derzeit noch, unter anderem am Mainufer in Flörsheim.

Ein Haftrichter erließ bereits am Samstag Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubmordes gegen den 45-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

