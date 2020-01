Nach dem Fund von Drahtfallen an einer Mountainbike-Strecke in Biebertal (Gießen) ist ein Bekennerschreiben eingegangen.

Es spreche aber einiges dafür, dass die an eine Zeitung geschickte Email nicht echt sei und von Trittbrettfahrern stamme, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Drähte waren auf einem für Mountainbiker vorgesehenen Trail am Dünsberg in Kopf- und Kniehöhe angebracht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.