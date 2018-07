Ein Kofferdieb wird am Frankfurter Hauptbahnhof schnell überführt.

Ein Kofferdieb wird am Frankfurter Hauptbahnhof schnell überführt. Bild © picture-alliance/dpa

Beklauter erkennt Dieb an gestohlener Kleidung

Kofferklau am Frankfurter Hauptbahnhof

Klamotten klauen, sie sofort anziehen und deswegen erwischt werden: Dieses fragwürdige Kunststück ist einem 37-Jährigen am Frankfurter Hauptbahnhof gelungen. Der plötzliche Wandel seines Modestils war einfach zu auffällig.

Stellen Sie sich vor, Sie packen Ihren Koffer für eine Reise und nehmen ein paar legere Klamotten mit: graue Leinenhose, T-Shirt, schwarze Basecap. Am Frankfurter Hauptbahnhof verstauen Sie Ihr Gepäck in einem Schließfach und bummeln bei bestem Wetter ein wenig durch die Stadt.

Als Sie zur Weiterfahrt wieder an den Gleisen ankommen, sind Ihre kompletten Habseligkeiten weg. Und wenig später entdecken Sie einen Mann, der genau diese Klamotten trägt. So ist es am Dienstag passiert.

Modischer Wandel wird Dieb zum Verhängnis

Wie die Bundespolizei einen Tag später, am Mittwoch, mitteilte, hatte ein 37 Jahre alter Mann den 27 Jahre alten Reisenden aus der Schweiz im Bereich der Schließfachanlage so geschickt in ein Gespräch verwickelt, dass dieser das Abschließen vergaß.

Eine Einladung, die der Obdachlose dankend annahm und sich kurzerhand komplett neu einkleidete: mit der Leinenhose, dem T-Shirt und der Basecap. "Sein neues Outfit war dann schon sehr auffällig", sagte eine Polizeisprecherin zu hessenschau.de. "Das passte nicht wirklich."

Des Kofferdiebs neue Kleider wurden ihm dann auch prompt zum Verhängnis. Da der Schweizer, der es zuvor erfolgslos im Fundbüro der Bahn versucht hatte, umgehend die Polizei alarmierte, konnte der Langfinger gefasst und auch der Rest des Koffers schnell gefunden werden. Das abrupte Ende eines temporären modischen Wandels.

Ein Fall für den Haftrichter

Der 37-Jährige soll im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt werden. Dann wieder in seinen eigenen Klamotten.