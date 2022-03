Der Hessische Rundfunk veranstaltet am Donnerstag gemeinsam mit dem Land Hessen und weiteren Partnern ein Benefizkonzert für die Ukraine.

"In diesen Tagen sind unsere Gedanken und Gebete bei denjenigen, die durch diesen Krieg unendliches Leid erfahren", sagte Ministerpräsident Bouffier (CDU). Alle Eintrittsgelder für das Konzert in der Alten Oper in Frankfurt werden gespendet. Als Zeichen der Solidarität spielt das hr-Sinfonieorchester den auch als "Europa-Hymne" bekannten letzten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven.