Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bensheim (Bergstraße) ist am Montag Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei konnten sich die Bewohner des Hauses unverletzt ins Freie bringen. Der Brand war in der Küche einer Einliegerwohnung ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.