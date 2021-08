Am Bahnhof in Gießen könnten eine oder mehrere Bomben liegen.

Am Bahnhof in Gießen könnten eine oder mehrere Bomben liegen. Bild © picture-alliance/dpa

Bombensuche in Gießen geht weiter

Am Bahnhof in Gießen ist die Suche nach Weltkriegsbomben fortgesetzt worden. Für 15 auffällige Stellen gab es bereits Entwarnungen. Gefunden wurden harmlose Metallgegenstände.

Die Suche nach Weltkriegsbomben in Gießen geht auch am Dienstag weiter. "Die erste verdächtige Stelle für heute wurde abgearbeitet", teilte die Stadt am Dienstagmorgen auf ihrer Internetseite mit. Dabei sei aber lediglich ein Kabelkanal mit Metallmantel zum Vorschein gekommen. Später erwiesen sich auch zwei weitere Stellen als harmlos.

Experten hatten am Montag bereits zwölf von 16 Auffälligkeiten im Boden geprüft, die sich ebenfalls als ungefährliche Leitungen, Kabel, Reste von Pfosten oder Stahlträgern sowie Steinbrocken mit hohem Erzanteil herausgestellt hatten.

Abstellplatz für Fahrräder soll gebaut werden

Die Untersuchungen am Bahnhof hatte am Montagmorgen begonnen - wegen des Verdachts, dass im Boden noch Fliegerbomben liegen. Bei einem möglichen Bombenfund könnten von einer Evakuierung bis zu 15.000 Anwohner betroffen sein.

Seit Montagmorgen werden die auffälligen Punkte untersucht Bild © Arne Batram (hr)

Bei Voruntersuchungen für den Bau einer großen Fahrradabstellanlage waren 16 Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt worden. Diese deuteten nach Angaben der Stadt auf Metall und damit möglicherweise auch auf Fliegerbomben im Untergrund hin, was ein genaueres Hinsehen nötig machte.

Evakuierung: Radius von 1.000 Metern möglich

Erst falls es tatsächlich einen Bombenfund geben sollte wird nach Angaben der Stadt der Umkreis festgelegt, den die Menschen für eine Entschärfung verlassen müssten. Laut einer Pressemitteilung der Stadt von vergangener Woche könnte das ein Radius von 500 Metern bei einer kleineren Bombe sein oder sogar 1.000 Metern bei einer größeren.

Die Stadt bittet die Bürger, die im vermeintlichen Umkreis (hier einsehbar ) wohnen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Institutionen, wie das Universitätsklinikum, die sich in der Nähe befinden, wissen bereits Bescheid und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Auch mögliche Straßensperrungen sind schon vorbereitet.