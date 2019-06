Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei offenbar einen Verdächtigen ermittelt. Wie die FAZ berichtet, wurde ein junger Mann festgenommen.

Der Verdächtige stehe in privater Beziehung zu dem getöteten CDU-Politiker, berichtete die FAZ am Samstag. Wie genau, das sei noch unklar. Der junge Mann sei nach seiner Festnahme am Samstag umfassend vernommen worden. Die Ermittler seien sich demnach sicher, den Täter gefasst zu haben.

Die Staatsanwaltschaft war für Nachfragen zunächst nicht erreichbar.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag vor knapp einer Woche auf der Terrasse seines Anwesens in Wolfhagen-Istha (Kassel) getötet worden. Der oder die Täter hatten dem beliebten CDU-Politiker aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Bis zum Freitag hatten die Ermittler auf dem Grundstück nach Spuren gesucht.

In der Vergangenheit war Lübcke aufgrund seiner liberalen Haltung in Sachen Flüchtlingspolitik Ziel rechter Hetzkampagnen und zahlreicher Beleidigungen und Bedrohungen. Das LKA hatte Anfang dieser Woche erklärt, dass keine Erkenntnisse über einen möglichen Zusammenhang zwischen solchen Drohungen und der Tat vorlägen.

Weitere Informationen folgen.