Bericht: Junge in Wiesbadener Schwimmbad ertrunken

Nach Medienberichten ist in Wiesbaden ein 14-jähriger Junge beim Schwimmunterricht im Hallenbad Kleinfeldchen ertrunken.

Wie der Wiesbadener Kurier berichtet, wird gegen die begleitenden Lehrkräfte ermittelt. Das Unglück soll sich bereits am 17. Mai ereignet haben. Die Polizei gab am Freitag keine Auskunft zu dem Vorfall und verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Diese war am Freitag und Samstag zunächst nicht erreichbar.