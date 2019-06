Berühmter Fehldruck in Wiesbaden für 1,26 Millionen Euro versteigert

1,26 Millionen Euro hat ein Briefmarkensammler bei einer Auktion in Wiesbaden für ein Exemplar der berühmten "Baden-Fehldruck" hingelegt. Damit ist sie die teuerste Briefmarke Deutschlands.

Ein Teil der größten und bedeutendsten Briefmarkensammlung aus Deutschland ist am Samstag im Heinrich Köhler Auktionshaus in Wiesbaden versteigert worden. Zu den herausragenden Losen aus dem Besitz des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub zählt der "Baden-Fehldruck 9 Kreuzer". Das Startgebot lag bei 800.000 Euro. Am Ende wechselte die berühmte Marke für 1,26 Millionen Euro den Besitzer.

Nach Angaben des Auktionshauses Heinrich Köhler ist die Briefmarke von 1851 damit die teuerste Briefmarke Deutschlands. Den Zuschlag erhielt ein Sammler aus Deutschland, der schon seit mehreren Jahrzehnten Interesse an der Marke hatte. Von ihr sind nur drei Exemplare bekannt.

Grünes statt rosafarbenes Papier

Ein Drucker hatte damals offenbar daneben gegriffen und die 9-Kreuzer-Marke auf grünem statt auf rosafarbenem Papier gedruckt - und damit eine der begehrtesten Marken Deutschlands geschaffen. Das grüne Papier war eigentlich für die 6-Kreuzer-Marken vorgesehen.

Der Milliardär Erivan Haub aus Wiesbaden war im März 2018 im Alter von 85 Jahren gestorben. Haub hatte das Unternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr mehr als 30 Jahre geführt und Tengelmann zu einemglobalen Warenhandelskonzern ausgebaut.

Der Unternehmer hat nach Einschätzung von Experten im Laufe seines Lebens eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen der vergangenen hundert Jahre zusammengetragen. Sie umfasst etwa 8.000 Marken. Bei der Versteigerungsserie, die am 1. Juni in Stockholm startete, sind in den kommenden fünf Jahren insgesamt 30 Auktionen weltweit geplant.