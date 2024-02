Weil er betrunken auf der A3 in eine Unfallstelle gefahren und einen Ersthelfer getötet haben soll, wurde ein 40-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt. Zu viel, findet der Mann - zu wenig, die Anklage. Jetzt kommt es zur Berufung.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei war der betrunkene Fahrer eines Transporters im Mai 2022 auf der A3 nahe dem Frankfurter Flughafen mit rund 120 km/h in eine Unfallstelle hineingefahren, weil er diese übersehen haben soll. Ein 33 Jahre alter Mann, der dort helfen wollte, kam bei dem Folgeunfall ums Leben, acht weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Unfallverursacher soll zum Unfallzeitpunkt mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Der heute 40 Jahre alte Mann steht seit Dienstag erneut vor Gericht, nachdem er und die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das erste Urteil vom Februar vergangenen Jahres eingelegt hatten. Das Amtsgericht Groß-Gerau hatte den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Nun wird der Fall vor dem Landgericht Darmstadt verhandelt. Der 40-Jährige fordert eine Bewährungsstrafe, die Anklage hingegen eine noch höhere Freiheitsstrafe.

Insgesamt elf Verletzte

Bei dem Unfall war es zunächst zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos gekommen. Die Insassen eines nachfolgenden Wagens, der am Standstreifen anhielt, wollten den Unfallbeteiligten helfen. In diesem Moment soll der mit fünf Insassen besetzte Transporter in die Unfallstelle gefahren und gegen die Unfallfahrzeuge geprallt sein.

Dabei erfasste der Transporter auch den 33 Jahre alten Ersthelfer, der noch an der Unfallstelle starb. Insgesamt wurden bei den Unfällen elf Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer oder lebensbedrohlich.