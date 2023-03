Nach einem Defekt an einer Oberleitung fahren S-Bahnen den Frankfurter Knotenpunkt Konstablerwache nicht an. Auch U-Bahnen der Linien U6 und U7 konnten an der Station erstmal nicht halten.

Wie der Rhein Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte, kommt es zu massiven Behinderungen, Ausfällen und Verspätungen rund um den Frankfurter City-Tunnel. Die S-Bahnlinien 1 bis 6 sowie 8 und 9 sind an der Station Konstablerwache unterbrochen. U-Bahnen der Linien U6 und U7 durchfuhren die Station, ohne zu halten. Zumindest diese Störung konnte nach Angaben der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF am Mittag beendet werden.

Oberleitung lahm gelegt

Grund für Einschränkungen war ein Feuerwehr-Einsatz aufgrund starker Rauchentwicklung. Nach Angaben der Einsatzkräfte war gegen 8.30 Uhr ein Kondensator geplatzt und hatte dadurch die gesamte Oberleitung in der unterirdischen Station lahm gelegt. Gut zwei Stunden später war der Feuerwehr-Einsatz beendet, die weiteren Reparaturarbeiten sorgen aber weiter für massive Beeinträchtigungen.

Wie lange die S-Bahn-Störung andauern sollte, ist noch unklar. Laut RMV wird die S1 ab Frankfurt-Griesheim über Frankfurt-Süd nach Offenbach-Ost umgeleitet. Die S2 endet in Richtung Dietzenbach in Frankfurt-Griesheim und in Richtung Niedernhausen in Offenbach-Hauptbahnhof. Die S5 fährt in Richtung Frankfurt-Süd nur bis Rödelheim, die S6 in Richtung Frankfurt-Süd endet am Hauptbahnhof.