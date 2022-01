Ein Mann wird nachts auf einem Autobahn-Parkplatz im Vogelsberg gefunden. Er ist bewusstlos und stark unterkühlt. Kurz darauf stirbt er. Schnell wird klar: Es war Mord. Die Polizei rollt den Fall aus dem Jahr 1991 nun noch einmal auf - mit medialer Unterstützung.

Als Tado Loncar in einer eiskalten Winternacht auf dem Parkplatz Dottenberg an der A5 bei Gemünden (Vogelsbergkreis) aufgefunden wird, ist er stark unterkühlt. Bewusstlos, barfuß und zugedeckt mit einem Mantel findet ihn ein Passant. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe stirbt der 61-Jährige noch am selben Tag in einem Krankenhaus. Zunächst gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann betrunken in der Kälte eingeschlafen war. Doch später ist ihnen klar: Es war Mord.

Über 30 Jahre ist das nun her. Noch immer ist der Fall ungelöst. Die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen rollen den ungeklärten Kriminalfall nun noch einmal auf - auch mit medialer Unterstützung. In der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" wird an diesem Mittwochabend (ZDF, 20.15 Uhr) ein Ermittler der Kriminalpolizei Alsfeld das Geschehen schildern und um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Mord verjährt nicht.

Obduktion lieferte Hinweise auf Verbrechen

Die Obduktion ergab damals, dass Tado Loncar mit K.-o.-Tropfen betäubt und auf der Rasenfläche am Autobahn-Parkplatz abgelegt worden war. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit einem Fahrzeug zum Fundort gebracht und dort ausgesetzt wurde. "Wie sich das Geschehen genau abgespielt hat, wissen wir nicht", sagte Ermittler Horst Schäfer dem hr.

Bei weiteren Nachforschungen kam heraus: Der aus dem damaligen Jugoslawien stammende Mann wollte einen Tag vor seinem Tod am 6. Dezember 1991 von Frankfurt aus in seine Heimat reisen. Kurz vor der Reise hatte er am Hauptbahnhof eine größere Summe Bargeld abgehoben, die der Gastarbeiter mit nach Hause nehmen wollte. Als Loncar auf dem Rastplatz aufgefunden wurde, fehlt von dem Geld jede Spur. Auch seine Armbanduhr und das mitgeführte Gepäck waren verschwunden.

Wieso er ausgerechnet auf den Parkplatz gefahren wurde, ist ebenfalls unklar. "Womöglich sollte damit auch eine falsche Fährte gelegt werden", sagt Ermittler Schäfer. Für Angaben, die zur Ermittlung und Ergreifung des beziehungsweise der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Gießen eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Weitere Informationen Für Hinweise, die mitunter auch vertraulich behandelt werden können, ist die Polizei erreichbar unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder per Mail an rki-alsfeld.ppoh@polizei.hessen.de Ende der weiteren Informationen