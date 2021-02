Betrüger haben einer 90 Jahre alten Frau aus Hofheim (Main-Taunus) ihre Goldmünzen geklaut.

Sie gaben sich am Telefon als Verwandte aus, die in eine Notlage geraten sein. Die Frau händigte ihnen schließlich die Münzen in unbekanntem Wert aus, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Nach den Tätern wird gesucht.