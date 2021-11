Fälle in mehreren Kreisen

Die Polizei in Mittelhessen warnt vor falschen Inkassoschreiben.

In den Kreisen Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill seien mehrere Fälle bekanntgeworden, in denen Menschen dazu aufgefordert wurden, angebliche Schulden per SEPA-Lastschrift zu bezahlen.