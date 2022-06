Betrunken an Ampel geschlafen

Festnahme Betrunken an Ampel geschlafen

Ein Autofahrer hat der Polizei in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gemeldet, das auffällig lang an einer roten Ampel in Biebesheim (Groß-Gerau) stand.

Darin hätten Beamte dann einen schlafenden Mann entdeckt, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest bei dem 28 Jahre alten Mann zeigte 2,6 Promille an, einen Führerschein hatte der Autofahrer ebenfalls nicht. Er wurde vorläufig festgenommen.