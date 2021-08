Ein 38 Jahre alter Mann ist betrunken mit dem E- Scooter gefahren und von der Polizei in der Nacht zum Samstag in Kelsterbach (Groß-Gerau) kontrolliert worden, wie diese am Montag mitteilte.

Ein Atemalkoholtest zeigte mehr als zwei Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.