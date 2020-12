Zwei Männer sind von der Polizei in Frankfurt mit mehr als zwei Kilogramm Haschisch aufgegriffen worden.

Das 39 und 35 Jahre alte Duo war am Montag stark betrunken im Auto unterwegs, als es von den Beamten gestoppt wurden. Die Drogen hatten die Männer im Auto und an ihren Körpern, so die Beamten am Dienstag.