Ein schwerverletzter Motorradfahrer, eine verwundete Autofahrerin, ein verletzter Hund, sechs beschädigte Fahrzeuge. Und das ist noch die ganze Bilanz eines Auffahrunfalls in Frankfurt-Höchst.

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend in Frankfurt-Höchst einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. Laut Polizei geriet die 63-Jährige an der Kreuzung Hoechster-Farben-Straße/Leunastraße in den Gegenverkehr. Dort stieß ihr Wagen mit einem Motorrad so heftig zusammen, dass dessen 17-jähriger Fahrer stürzte.

Diese Kollision löste eine Kettenreaktion aus: Der Wagen der Frau geriet ins Schleudern und fuhr auf das Heck eines Taxis auf, das wiederum auf ein weiteres Auto auffuhr. Das Motorrad stieß gegen einen dahinter fahrenden Wagen. Ein anderes Auto wurde zudem durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Motorradfahrer ohne Papiere, Autofahrerin mit 1,46 Promille

Während die 63-Jährige nach Angaben der Polizei leicht verletzt wurde, musste der Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er war ohne Schutzkleidung und Helm sowie ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherung und Zulassung unterwegs.

Bei der Autofahrerin maßen die Polizeibeamten vor Ort einen Atemalkoholwert von rund 1,46 Promille. Die Frau führte im Auto einen Hund mit sich. Feuerwehrleute befreiten ihn aus dem Wrack und brachten ihn in eine Tierklinik, da er verletzt war.

Der Pkw der 63-Jährigen, das Motorrad, das Taxi und ein weiteres Auto wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Hoechster-Farben-Straße war einige Stunden gesperrt. Wie hoch der entstandene Schaden war, war zunächst unklar.