1,4 Promille Betrunkene fährt in Schaufenster

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Freitag mit ihrem Wagen in ein Schaufenster in Bad König (Odenwald) gefahren und hat dabei erheblichen Schaden angerichtet.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 53-Jährige plötzlich die Kontrolle verloren. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Ein Atemtest ergab 1,4 Promille.