Mit über zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 76-Jähriger auf der B26 bei Griesheim (Darmstadt-Dieburg) einen Unfall mit drei Verletzten verursacht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagabend nach einer Angeltour mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Straße nach Wolfskehlen abgebogen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines Ehepaars zusammen. Alle drei Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Es entstend ein Sachschaden von rund 43.000 Euro.