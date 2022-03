Betrunkener Fahrer schläft in Drive-In-Spur ein

Leere Dosen im Auto Betrunkener Fahrer schläft in Drive-In-Spur ein

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwoch in der Drive-in-Spur eines Schnellrestaurants in Limburg eingeschlafen.

Als Zeugen ihn weckten, fuhr er gegen einen Bordstein und flüchtete zu Fuß in ein Hotel. Die Polizei nahm den 21-Jährigen fest. In seinem Auto fand die Streife mehrere leere Getränkedosen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Die Beamten nahmen ihn zur Blutabnahme mit, Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt.