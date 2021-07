Ein Betrunkener hat in der Nacht zum Dienstag mit einer Waffe in Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) herumgefuchtelt, damit auf Passanten gezeigt und mehrfach in die Luft geschossen.

Der 63- Jährige wurde auf dem Marktplatz fest- genommen, wie die Polizei mitteilte. Seine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Ein Alkoholtest zeigte 2,85 Promille.