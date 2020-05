Ein betrunkener 51-Jähriger in Limburg drei Polizisten verletzt.

Der Mann war in der Nacht zum Samstag von den Beamten in hilflosem Zustand in die Gewahrsamszelle gebracht worden. Als er von einem Arzt untersucht werden sollte, griff der Betrunkene die Beamten unvermittelt an, schlug und trat nach ihnen.