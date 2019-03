Ein Rettungswagen kam aus Sicht eines Betrunkenen in Friedberg nicht gelegen.

Betrunkener greift Rettungskräfte an und randaliert in Polizeizelle

Womöglich ging da der Jeck mit einem 27-Jährigen in Friedberg durch: Er hatte am Fastnachtsdienstag so viel gebechert, dass seine Freundin einen Rettungswagen rief. Der Mann wollte sich aber partout nicht helfen lassen.

Gegen 18 Uhr am Dienstag bekam es eine Frau aus Friedberg mit der Angst zu tun. Ihr Freund hatte so viel Alkohol getrunken, dass er beim Gang durch eine Altstadtgasse wiederholt stürzte. Sie rief einen Rettungswagen. Doch als die Sanitäter eintrafen, sah der 27-Jährige rot.

Der Mann ging auf die beiden Helfer los, als sie ihr Fahrzeug verlassen hatten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einem Sanitäter schlug der Betrunkene in den Nacken und verletzte ihn dadurch leicht. Die Rettungskräfte verschanzten sich in ihrem Wagen und riefen die Polizei. Währenddessen trat der 27-Jährige gegen die Türen des Einsatzwagens, beschädigte die Außenspiegel und versuchte, ins Innere zu gelangen.

Betrunkener verletzt zwei Polizisten

Das Auftauchen einer Polizeistreife besänftigte den Wüterich nicht. Er ging auf die Beamten los, bespuckte sie, trat und schlug nach ihnen, schrie um sich. Dabei verletzte der Mann eine Polizistin am Knie und einen Kollegen an Schulter und Nacken. "Die Beamten konnten seinen Angriffen nur mit Mühe Einhalt gebieten, bis eine weitere Streife zur Verstärkung eingetroffen war", heißt es im Polizeibericht.

Noch gab der 27-Jährige jedoch nicht auf: Festgenommen und in eine Gewahrsamszelle auf einem Polizeirevier gebracht, sträubte er sich auch dort massiv. Beamte trugen ihn in die Zelle, weil er sich weigerte zu laufen.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ob der Mann auf einer Fastnachtsveranstaltung oder aus einem anderen Grund deutlich einen über den Durst getrunken und warum er derart die Nerven verloren hatte, blieb zunächst unklar. Verkleidet war er nicht.