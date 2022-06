Betrunkener greift Sanitäter an

Ein betrunkener Mann hat am Sonntag in der Notaufnahme in Groß-Gerau einen Sanitäter angegriffen.

Der 32-Jährige erlitt laut Polizei eine Platzwunde. Der Angreifer war zuvor am Bahnhof Mörfelden aufgefallen, ein Rettungswagen hatte ihn wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung in die Klinik gebracht. Der 40-Jährige wurde festgenommen.