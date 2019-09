Ein 26-Jähriger hat sich am Donnerstag in einem Hotel in Baunatal (Kassel) seiner Festnahme zu entziehen versucht und dabei einen Polizisten verletzt.

Zuvor hatte er gegen 9 Uhr ein Zimmer verwüstet, weswegen Hotelmitarbeiter Alarm schlugen. Der Mann war betrunken und nicht zu beruhigen, wie eine Streife feststellte. Erst mit Verstärkung konnte die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen.