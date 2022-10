Betrunkener schläft in Auto ein

Ein Betrunkener ist am Sonntagabend offenbar in seinem Auto eingeschlafen, mitten auf der Theodor-Heuss-Straße in Gernsheim (Groß-Gerau).

Wie die Polizei am Montag mitteilte, zeigte ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen mehr als 2,6 Promille. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.