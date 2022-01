Betrunkener kracht in Garage

Alkoholfahrt Betrunkener kracht in Garage

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstag in eine leere Garage in Herborn (Lahn-Dill) gekracht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchbrach der 30- Jährige das Tor und die hintere Wand der Garage und verursachte einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Bei einem Alkoholtest wurden 1,8 Promille festgestellt. Der Mann blieb unverletzt.