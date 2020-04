Die Polizei hat einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Fußgänger aus Wiesbaden mitten auf der A63 gestoppt.

Der 51-Jährige gab den Beamten am Montagabend an, er wolle per Anhalter zu seiner Freundin nach Mainz-Lerchenberg. Er kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.