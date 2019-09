Betrunkener landet mit Sportwagen in Vorgarten

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmittag auf der Flucht vor einer Polizeistreife in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) seinen Sportwagen geschrottet.

Er kam in Blankenheim von der Straße ab, sein Auto landete auf dem Dach liegend in einem Vorgarten. Zuvor schleuderte er über die B27. Der 54-Jährige kam in eine Klinik.