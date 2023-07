Polizisten haben am Mittwochabend einen betrunkenenen Lastwagenfahrer in Bischofsheim (Groß-Gerau) gestoppt.

Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,6 Promille an, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Demnach gab der 31-Jährige falsche Personalien an, besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und wurde per Haftbefehl gesucht.