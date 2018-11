Ein Lkw-Fahrer ist am späten Samstagabend volltrunken auf zwei hessischen Autobahnen umhergeirrt. Auf der A5 bei Darmstadt kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw.

Verhältnismäßig glimpflich ist am späten Samstagabend die Irrfahrt eines Lkw-Fahrers in Südhessen ausgegangen. Der Mann sei nach den ersten Eindrücken volltrunken mit seinem Sattelzug falschherum von einem Parkplatz auf die A67 eingebogen, die eigentlich in nördliche Richtung führt. Er sei dann am Darmstädter Kreuz weiter auf die A5 gefahren - auch hier in die falsche Richtung.

Auf Mittelspur mit Pkw zusammengestoßen

Dabei ließ sich der Mann auch von mehreren Versuchen der Polizei nicht stoppen, die nach Angaben des Sprechers unter anderem Straßensperren errichtete. Zwischen Darmstadt und Eberstadt kam es dann zum Unfall, als der Lastwagen auf der mittleren Fahrspur einen Pkw touchierte. Die beiden Insassen des Pkw erlitten dabei zum Glück nur leichte Verletzungen.

Erst auf Höhe von Zwingenberg gelang es den Beamten, den Lkw zu stoppen. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen. Eine Vernehmung sei am Abend zunächst nicht möglich gewesen, sagte der Sprecher. Die A5 in südlicher Richtung wurde zwischenzeitlich zwischen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim gesperrt.

