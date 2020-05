Ein laut Polizei "erheblich alkoholisierter" Radfahrer hat in Griesheim einen Unfall mit einer Autofahrerin verursacht.

Der 55 Jahre alte Radfahrer missachtete laut Polizei am Sonntag an einer Kreuzung die Vorfahrt der 46-jährigen Autofahrerin, es kam zur Kollision. Der Radfahrer trug keinen Sturzhelm und verletzte sich bei dem Unfall am Kopf. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.