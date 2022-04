Ein Radfahrer ist kurz vor dem Limburger Ortseingang von Linter gestürzt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 46-Jährige am Freitagabend alkoholisiert auf dem Fahrradweg unterwegs, als er stürzte. Trotz eines Fahrradhelms zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.