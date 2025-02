Betrunkener randaliert mit Harpune in Darmstadt

Ein 37-Jähriger hat am Sonntag im Bereich des Darmstädter Sabaisplatzes laut Zeugen mit einer Harpune mehrfach in den Boden gestochen und ist auf Passanten zugelaufen.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 13:50 Uhr

Die Polizei stellte bei dem Mann zwei Harpunen sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille, so die Beamten am Montag. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo er erheblichen Widerstand leistete. Er kam in eine Gewahrsamszelle.