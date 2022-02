Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein ist vor einer Polizeikontrolle in Hofheim geflohen.

Der 43-Jährige raste auf der A66 am Mittwochabend mit 160 Stundenkilometern davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er überfuhr in Hofheim später eine Ampel und eine Verkehrsinsel. Bei seiner Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde.