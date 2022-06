Ein Betrunkener hat am Montag im Fuldaer Bahnhof einen Polizisten verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der 34-Jährige zuvor seine Beine ins Gleisbett baumeln lassen und einen Zug zur Schnellbremsung genötigt. Bei der Kontrolle leistete er so heftigen Widerstand, dass ein Polizist an Arm und Fuß verletzt wurde. Bei dem Randalierer wurden 2,4 Promille gemessen.