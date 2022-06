Bei einem Einsatz vor einer Bar ist in der Nacht zum Montag in Wiesbaden ein Polizist von drei Betrunkenen angegriffen worden.

Mehrere Streifenbeamten waren in der Nacht zum Montag mit einem Einsatz vor einer Gaststätte beschäftigt, als drei unbeteiligte Gäste die Kneipe verließen. Das alkoholisierte Trio im Alter von 20 und 23 Jahren störte in der Folge die Maßnahmen der Beamten und ließ sich auch nicht von einem zwischenzeitlich hinzugekommenen Polizeihund beeindrucken, hieß es in der Mitteilung. Als einer der Männer festgenommen wurde, wehrte sich dieser heftig, seine zwei Begleister griffen den Polizisten an. Schließlich wurde das Trio überwältigt und festgenommen.