Im Gewand des Druiden führte er Touristen durch die Rhön. Im Internet sprach er davon, Juden und Muslime "vernichten" zu müssen. Nun ist das Urteil im Fall um den Mann aus Nordhessen gefallen.

Weil er Waffen hortete, hat das Landgericht Mannheim einen selbst ernannten Druiden zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Zudem erlegte ihm das Gericht am Freitag eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen à zehn Euro wegen Volksverhetzung auf. Der Mann aus Grebenstein (Kassel) hatte den Holocaust geleugnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen den Parteien. Der 71-Jährige hatte die Vorwürfe gestanden - im Gegenzug dafür sollte das Urteil abgemildert werden. Er gilt als Kopf eines Quartetts, das sich aus Angst vor Anarchie ein Waffenarsenal angelegt habe. Die anderen drei Männer wurden schon zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Ermittler sehen Burghard B. als "Reichsbürger"

Bei einer Razzia im Januar 2017 waren bei Burghard B. und seinen Anhängern Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden worden. Er soll versucht haben, auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt für den Fall einer von ihm befürchteten Invasion etwa von Russen oder Außerirdischen autark zu leben.

Videobeitrag Video Der Prozess gegen den "Druiden" Video Burghard B. (Mitte), einer der Angeklagten, spricht im Verhandlungssaal des Landgerichts Mannheim mit seinen Anwälten. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

Weil sie mit diesem Arsenal den "Zusammenbruch der staatlichen Ordnung" vorbereitet haben sollen, ordnen Ermittler sie der rechten Szene, konkret den sogenannten Reichsbürgern zu. Die Anhänger dieser Ideologie lehnen häufig die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ab und beharren darauf, Bürger eines Kaiserreichs zu sein.

Druide führte Touristen durch Wälder

Burghard B. ist kein Unbekannter: Als "Burgos von Buchonia" trat der Mann öffentlichkeitswirksam in Erscheinung. Mit grauem Vollbart, weißer Kutte, rotem Umhang und Sichel erinnert er an die Figur des Druiden Miraculix aus den "Asterix"-Comics. So führte er Touristen durch die Wälder, vorzugsweise in der Rhön. Kräuterkunde, Handauflegen und Räucher-Rituale gehörten zum Esoterik-Programm.

Dahinter verbarg B. ein krudes Weltbild. Dem hr liegen Screenshots seiner Beiträge in Sozialen Medien vor. Sein Selbsterhaltungstrieb sage ihm, dass er "die Juden und Moslems vernichten" müsse - so schrieb er. Er fantasierte auch von einer "Säuberungsaktion stalinistischen Ausmaßes". B. nimmt dabei den demokratischen Staat und Politiker ins Visier. Die Bundesrepublik Deutschland, so glaubt er offenbar, sei nicht souverän, sondern besetzt, und das Deutsche Reich von 1871 existiere bis heute.