Im Prozess gegen einen Tierquäler hat das Amtsgericht Wetzlar den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann hatte seinen Hund an einem Baum erhängt. Er muss zudem eine Geldstrafe zahlen.

Weil er im vergangenen Jahr seinen Hund an einem Baum erhängt hatte, wurde ein 27 Jahre alter Mann am Dienstag wegen "Töten eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund" zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung und der Zahlung von 3.000 Euro verurteilt. Gegen das Urteil des Amtsgerichts Wetzlar kann binnen einer Woche Einspruch erhoben werden.

Gericht spricht von "besonderer Grausamkeit"

Mit diesem Foto fahndete die Polizei nach dem Tierquäler. Bild © Polizei Wetzlar

Der Mann hatte im Januar 2017 seinen Hund - einen Schäferhundmischling - mit seiner eigenen Leine an einem Baum aufgehängt. In der Urteilsbegründung sprach das Gericht von einer "besonderen Grausamkeit": Der Täter hatte die Leine, in der der Kopf des Hundes steckte, in etwa zwei Metern Höhe an dem Baum befestigt und dann stramm gezogen. "Lediglich die Hinterläufe und das Gesäß hatten Bodenkontakt", heißt es im Polizeibericht zu der Tat. Demnach muss der Hund lange gelitten haben.

Bereits kurz nach der Tat hatte der Verurteilte ein Geständnis abgelegt. Damals sprach er von einer Kurzschlussreaktion, die er auf seine belastende private und berufliche Situation zurückführte. Seine Frau hatte ihn verlassen und er war der Meinung, der Hund könne unter diesen Umständen nicht weiterleben. Die Verteidigung forderte in dem Prozess für den Angeklagten lediglich eine Geldstrafe, weil er sich in einem "emotionalen Ausnahmezustand" befunden habe.

3.000 Euro an den Naturschutzbund

Die Staatsanwaltschaft forderte hingegen eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, eine Zahlung in Höhe von 5.000 Euro und zusätzlich ein Hundehalteverbot. Dass das Urteil milder ausfiel, begründete das Gericht unter anderem damit, dass sich der Angeklagte bis dato noch nie irgendetwas zu Schulden hat kommen lassen. Auch sieht das Gericht keine Gefahr, dass sich die Tat wiederholt. Die 3.000 Euro muss der Täter an den Naturschutzbund (NABU) in Wetzlar zahlen.

Sendung: hr-iNFO, 08.05.2018, 12 Uhr